Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU TMG5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
80 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (53.49%)
En iyi işlem:
183.35 EUR
En kötü işlem:
-94.60 EUR
Brüt kâr:
1 808.76 EUR (1 065 906 pips)
Brüt zarar:
-1 485.22 EUR (751 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (45.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
244.17 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
144 (83.72%)
Satış işlemleri:
28 (16.28%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.88 EUR
Ortalama kâr:
22.61 EUR
Ortalama zarar:
-16.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-230.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-230.99 EUR (13)
Aylık büyüme:
7.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.96 EUR
Maksimum:
367.92 EUR (17.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 115
NAS100 26
BTCUSD 19
XAGUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 415
NAS100 -2
BTCUSD 95
XAGUSD -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
NAS100 -1.2K
BTCUSD 284K
XAGUSD -3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.35 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +45.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -230.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.11.15 23:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 21:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
