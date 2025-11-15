- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
201 (49.38%)
Transacciones Irrentables:
206 (50.61%)
Mejor transacción:
243.78 EUR
Peor transacción:
-104.49 EUR
Beneficio Bruto:
4 742.71 EUR (2 529 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 717.97 EUR (4 315 288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (157.79 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
342.26 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
92.87%
Carga máxima del depósito:
5.41%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.56
Transacciones Largas:
346 (85.01%)
Transacciones Cortas:
61 (14.99%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
2.52 EUR
Beneficio medio:
23.60 EUR
Pérdidas medias:
-18.05 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-230.99 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-308.42 EUR (8)
Crecimiento al mes:
10.64%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
191.96 EUR
Máxima:
656.30 EUR (21.32%)
Reducción relativa:
De balance:
21.30% (655.84 EUR)
De fondos:
6.76% (166.95 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|271
|BTCUSD
|68
|NAS100
|56
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-533
|NAS100
|-15
|XAGUSD
|-139
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|120K
|BTCUSD
|-1.9M
|NAS100
|-6.8K
|XAGUSD
|-3.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +243.78 EUR
Peor transacción: -104 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +157.79 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -230.99 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
56%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
12
99%
407
49%
93%
1.27
2.52
EUR
EUR
21%
1:500