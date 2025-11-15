- 자본
- 축소
트레이드:
460
이익 거래:
226 (49.13%)
손실 거래:
234 (50.87%)
최고의 거래:
243.78 EUR
최악의 거래:
-104.49 EUR
총 수익:
5 656.48 EUR (3 479 899 pips)
총 손실:
-4 894.35 EUR (6 052 050 pips)
연속 최대 이익:
9 (157.79 EUR)
연속 최대 이익:
359.61 EUR (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
93.88%
최대 입금량:
7.33%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
398 (86.52%)
숏(주식차입매도):
62 (13.48%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.66 EUR
평균 이익:
25.03 EUR
평균 손실:
-20.92 EUR
연속 최대 손실:
13 (-230.99 EUR)
연속 최대 손실:
-484.01 EUR (8)
월별 성장률:
-4.09%
연간 예측:
-49.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
191.96 EUR
최대한의:
810.11 EUR (26.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.02% (809.83 EUR)
자본금별:
7.01% (210.30 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|BTCUSD
|102
|NAS100
|58
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|-1.2K
|NAS100
|-17
|XAGUSD
|-139
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|125K
|BTCUSD
|-2.7M
|NAS100
|-8.8K
|XAGUSD
|-3.6K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +243.78 EUR
최악의 거래: -104 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +157.79 EUR
연속 최대 손실: -230.99 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
42%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
14
99%
460
49%
94%
1.15
1.66
EUR
EUR
26%
1:500