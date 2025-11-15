SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC XAU TMG5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU TMG5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
80 (46.51%)
Loss Trade:
92 (53.49%)
Best Trade:
183.35 EUR
Worst Trade:
-94.60 EUR
Profitto lordo:
1 808.76 EUR (1 065 906 pips)
Perdita lorda:
-1 485.22 EUR (751 099 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (45.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
244.17 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
144 (83.72%)
Short Trade:
28 (16.28%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.88 EUR
Profitto medio:
22.61 EUR
Perdita media:
-16.14 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-230.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-230.99 EUR (13)
Crescita mensile:
7.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.96 EUR
Massimale:
367.92 EUR (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 115
NAS100 26
BTCUSD 19
XAGUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 415
NAS100 -2
BTCUSD 95
XAGUSD -139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
NAS100 -1.2K
BTCUSD 284K
XAGUSD -3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +183.35 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +45.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -230.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.11.15 23:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 21:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
