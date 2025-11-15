- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
80 (46.51%)
Loss Trade:
92 (53.49%)
Best Trade:
183.35 EUR
Worst Trade:
-94.60 EUR
Profitto lordo:
1 808.76 EUR (1 065 906 pips)
Perdita lorda:
-1 485.22 EUR (751 099 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (45.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
244.17 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
144 (83.72%)
Short Trade:
28 (16.28%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.88 EUR
Profitto medio:
22.61 EUR
Perdita media:
-16.14 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-230.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-230.99 EUR (13)
Crescita mensile:
7.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.96 EUR
Massimale:
367.92 EUR (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|NAS100
|26
|BTCUSD
|19
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|415
|NAS100
|-2
|BTCUSD
|95
|XAGUSD
|-139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|NAS100
|-1.2K
|BTCUSD
|284K
|XAGUSD
|-3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +183.35 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +45.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -230.99 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni