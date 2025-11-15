- Прирост
Всего трейдов:
394
Прибыльных трейдов:
191 (48.47%)
Убыточных трейдов:
203 (51.52%)
Лучший трейд:
243.78 EUR
Худший трейд:
-104.49 EUR
Общая прибыль:
4 565.95 EUR (2 459 406 pips)
Общий убыток:
-3 691.30 EUR (4 312 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (157.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
342.26 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
92.87%
Макс. загрузка депозита:
5.41%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
333 (84.52%)
Коротких трейдов:
61 (15.48%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.22 EUR
Средняя прибыль:
23.91 EUR
Средний убыток:
-18.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-230.99 EUR)
Макс. убыток в серии:
-308.42 EUR (8)
Прирост в месяц:
21.25%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.96 EUR
Максимальная:
656.30 EUR (21.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.30% (655.84 EUR)
По эквити:
6.76% (166.95 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|BTCUSD
|66
|NAS100
|53
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-581
|NAS100
|-18
|XAGUSD
|-139
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|-2M
|NAS100
|-11K
|XAGUSD
|-3.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Лучший трейд: +243.78 EUR
Худший трейд: -104 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +157.79 EUR
Макс. убыток в серии: -230.99 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
12
98%
394
48%
93%
1.23
2.22
EUR
EUR
21%
1:500