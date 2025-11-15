СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
394
Прибыльных трейдов:
191 (48.47%)
Убыточных трейдов:
203 (51.52%)
Лучший трейд:
243.78 EUR
Худший трейд:
-104.49 EUR
Общая прибыль:
4 565.95 EUR (2 459 406 pips)
Общий убыток:
-3 691.30 EUR (4 312 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (157.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
342.26 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
92.87%
Макс. загрузка депозита:
5.41%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
333 (84.52%)
Коротких трейдов:
61 (15.48%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.22 EUR
Средняя прибыль:
23.91 EUR
Средний убыток:
-18.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-230.99 EUR)
Макс. убыток в серии:
-308.42 EUR (8)
Прирост в месяц:
21.25%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.96 EUR
Максимальная:
656.30 EUR (21.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.30% (655.84 EUR)
По эквити:
6.76% (166.95 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 263
BTCUSD 66
NAS100 53
XAGUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
BTCUSD -581
NAS100 -18
XAGUSD -139
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 118K
BTCUSD -2M
NAS100 -11K
XAGUSD -3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +243.78 EUR
Худший трейд: -104 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +157.79 EUR
Макс. убыток в серии: -230.99 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.22 20:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 14:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
