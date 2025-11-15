SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
416
Gewinntrades:
203 (48.79%)
Verlusttrades:
213 (51.20%)
Bester Trade:
243.78 EUR
Schlechtester Trade:
-104.49 EUR
Bruttoprofit:
4 772.85 EUR (2 573 980 pips)
Bruttoverlust:
-4 055.93 EUR (4 990 129 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (157.79 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
342.26 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
92.87%
Max deposit load:
5.61%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
355 (85.34%)
Short-Positionen:
61 (14.66%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 EUR
Durchschnittlicher Profit:
23.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-19.04 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-230.99 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-331.80 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-11.05%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
191.96 EUR
Maximaler:
656.30 EUR (21.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.30% (655.84 EUR)
Kapital:
7.01% (210.30 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 272
BTCUSD 76
NAS100 56
XAGUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD -877
NAS100 -15
XAGUSD -139
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
BTCUSD -2.5M
NAS100 -6.8K
XAGUSD -3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +243.78 EUR
Schlechtester Trade: -104 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.79 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -230.99 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.22 20:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 14:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5
30 USD pro Monat
39%
0
0
USD
2.7K
EUR
12
99%
416
48%
93%
1.17
1.72
EUR
21%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.