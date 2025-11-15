- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
416
Gewinntrades:
203 (48.79%)
Verlusttrades:
213 (51.20%)
Bester Trade:
243.78 EUR
Schlechtester Trade:
-104.49 EUR
Bruttoprofit:
4 772.85 EUR (2 573 980 pips)
Bruttoverlust:
-4 055.93 EUR (4 990 129 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (157.79 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
342.26 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
92.87%
Max deposit load:
5.61%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
355 (85.34%)
Short-Positionen:
61 (14.66%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 EUR
Durchschnittlicher Profit:
23.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-19.04 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-230.99 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-331.80 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-11.05%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
191.96 EUR
Maximaler:
656.30 EUR (21.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.30% (655.84 EUR)
Kapital:
7.01% (210.30 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|BTCUSD
|76
|NAS100
|56
|XAGUSD
|12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-877
|NAS100
|-15
|XAGUSD
|-139
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|119K
|BTCUSD
|-2.5M
|NAS100
|-6.8K
|XAGUSD
|-3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +243.78 EUR
Schlechtester Trade: -104 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.79 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -230.99 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
39%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
12
99%
416
48%
93%
1.17
1.72
EUR
EUR
21%
1:500