- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
401
盈利交易:
196 (48.87%)
亏损交易:
205 (51.12%)
最好交易:
243.78 EUR
最差交易:
-104.49 EUR
毛利:
4 653.38 EUR (2 523 809 pips)
毛利亏损:
-3 711.54 EUR (4 315 199 pips)
最大连续赢利:
9 (157.79 EUR)
最大连续盈利:
342.26 EUR (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
92.87%
最大入金加载:
5.41%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.44
长期交易:
340 (84.79%)
短期交易:
61 (15.21%)
利润因子:
1.25
预期回报:
2.35 EUR
平均利润:
23.74 EUR
平均损失:
-18.11 EUR
最大连续失误:
13 (-230.99 EUR)
最大连续亏损:
-308.42 EUR (8)
每月增长:
11.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
191.96 EUR
最大值:
656.30 EUR (21.32%)
相对跌幅:
结余:
21.30% (655.84 EUR)
净值:
6.76% (166.95 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|BTCUSD
|68
|NAS100
|55
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-533
|NAS100
|-17
|XAGUSD
|-139
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|117K
|BTCUSD
|-1.9M
|NAS100
|-9.4K
|XAGUSD
|-3.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +243.78 EUR
最差交易: -104 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +157.79 EUR
最大连续亏损: -230.99 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
51%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
12
99%
401
48%
93%
1.25
2.35
EUR
EUR
21%
1:500