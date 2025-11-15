シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5

Juan Antonio Rojo Pereira
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 56%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
407
利益トレード:
201 (49.38%)
損失トレード:
206 (50.61%)
ベストトレード:
243.78 EUR
最悪のトレード:
-104.49 EUR
総利益:
4 742.71 EUR (2 529 619 pips)
総損失:
-3 717.97 EUR (4 315 288 pips)
最大連続の勝ち:
9 (157.79 EUR)
最大連続利益:
342.26 EUR (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
92.87%
最大入金額:
5.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
346 (85.01%)
短いトレード:
61 (14.99%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
2.52 EUR
平均利益:
23.60 EUR
平均損失:
-18.05 EUR
最大連続の負け:
13 (-230.99 EUR)
最大連続損失:
-308.42 EUR (8)
月間成長:
10.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
191.96 EUR
最大の:
656.30 EUR (21.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.30% (655.84 EUR)
エクイティによる:
6.76% (166.95 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 271
BTCUSD 68
NAS100 56
XAGUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -533
NAS100 -15
XAGUSD -139
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 120K
BTCUSD -1.9M
NAS100 -6.8K
XAGUSD -3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +243.78 EUR
最悪のトレード: -104 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +157.79 EUR
最大連続損失: -230.99 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
レビューなし
2025.12.22 20:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 14:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
