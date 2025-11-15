- 成長
トレード:
407
利益トレード:
201 (49.38%)
損失トレード:
206 (50.61%)
ベストトレード:
243.78 EUR
最悪のトレード:
-104.49 EUR
総利益:
4 742.71 EUR (2 529 619 pips)
総損失:
-3 717.97 EUR (4 315 288 pips)
最大連続の勝ち:
9 (157.79 EUR)
最大連続利益:
342.26 EUR (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
92.87%
最大入金額:
5.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.56
長いトレード:
346 (85.01%)
短いトレード:
61 (14.99%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
2.52 EUR
平均利益:
23.60 EUR
平均損失:
-18.05 EUR
最大連続の負け:
13 (-230.99 EUR)
最大連続損失:
-308.42 EUR (8)
月間成長:
10.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
191.96 EUR
最大の:
656.30 EUR (21.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.30% (655.84 EUR)
エクイティによる:
6.76% (166.95 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|271
|BTCUSD
|68
|NAS100
|56
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-533
|NAS100
|-15
|XAGUSD
|-139
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|120K
|BTCUSD
|-1.9M
|NAS100
|-6.8K
|XAGUSD
|-3.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +243.78 EUR
最悪のトレード: -104 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +157.79 EUR
最大連続損失: -230.99 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
