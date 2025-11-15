- Crescimento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
201 (49.38%)
Negociações com perda:
206 (50.61%)
Melhor negociação:
243.78 EUR
Pior negociação:
-104.49 EUR
Lucro bruto:
4 742.71 EUR (2 529 619 pips)
Perda bruta:
-3 717.97 EUR (4 315 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (157.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
342.26 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.87%
Depósito máximo carregado:
5.41%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
346 (85.01%)
Negociações curtas:
61 (14.99%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
2.52 EUR
Lucro médio:
23.60 EUR
Perda média:
-18.05 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-230.99 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-308.42 EUR (8)
Crescimento mensal:
10.64%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
191.96 EUR
Máximo:
656.30 EUR (21.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.30% (655.84 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (166.95 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|271
|BTCUSD
|68
|NAS100
|56
|XAGUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|-533
|NAS100
|-15
|XAGUSD
|-139
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|120K
|BTCUSD
|-1.9M
|NAS100
|-6.8K
|XAGUSD
|-3.6K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +243.78 EUR
Pior negociação: -104 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +157.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -230.99 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
