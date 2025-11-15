SinaisSeções
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN TMG5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 56%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
201 (49.38%)
Negociações com perda:
206 (50.61%)
Melhor negociação:
243.78 EUR
Pior negociação:
-104.49 EUR
Lucro bruto:
4 742.71 EUR (2 529 619 pips)
Perda bruta:
-3 717.97 EUR (4 315 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (157.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
342.26 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.87%
Depósito máximo carregado:
5.41%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.56
Negociações longas:
346 (85.01%)
Negociações curtas:
61 (14.99%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
2.52 EUR
Lucro médio:
23.60 EUR
Perda média:
-18.05 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-230.99 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-308.42 EUR (8)
Crescimento mensal:
10.64%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
191.96 EUR
Máximo:
656.30 EUR (21.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.30% (655.84 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (166.95 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 271
BTCUSD 68
NAS100 56
XAGUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD -533
NAS100 -15
XAGUSD -139
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 120K
BTCUSD -1.9M
NAS100 -6.8K
XAGUSD -3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +243.78 EUR
Pior negociação: -104 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +157.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -230.99 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.12.22 20:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 15:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 14:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 23:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 21:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
