- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
107 (56.91%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (43.09%)
En iyi işlem:
185.13 EUR
En kötü işlem:
-147.67 EUR
Brüt kâr:
1 920.25 EUR (1 633 308 pips)
Brüt zarar:
-1 414.22 EUR (941 424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (80.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
185.13 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
161 (85.64%)
Satış işlemleri:
27 (14.36%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
2.69 EUR
Ortalama kâr:
17.95 EUR
Ortalama zarar:
-17.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-104.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-208.14 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.67 EUR
Maksimum:
279.97 EUR (31.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|BTCUSD
|41
|NDX100
|12
|XAGUSD
|1
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.13 EUR
En kötü işlem: -148 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +80.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.71 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok