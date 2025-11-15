SinyallerBölümler
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD Eight5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
107 (56.91%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (43.09%)
En iyi işlem:
185.13 EUR
En kötü işlem:
-147.67 EUR
Brüt kâr:
1 920.25 EUR (1 633 308 pips)
Brüt zarar:
-1 414.22 EUR (941 424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (80.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
185.13 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
161 (85.64%)
Satış işlemleri:
27 (14.36%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
2.69 EUR
Ortalama kâr:
17.95 EUR
Ortalama zarar:
-17.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-104.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-208.14 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.67 EUR
Maksimum:
279.97 EUR (31.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 134
BTCUSD 41
NDX100 12
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 326
BTCUSD 330
NDX100 -21
XAGUSD -58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
BTCUSD 664K
NDX100 -21K
XAGUSD -295
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
2025.11.15 21:57
