- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
415
Negociações com lucro:
230 (55.42%)
Negociações com perda:
185 (44.58%)
Melhor negociação:
185.13 EUR
Pior negociação:
-147.67 EUR
Lucro bruto:
3 791.22 EUR (4 038 531 pips)
Perda bruta:
-3 233.32 EUR (3 808 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (80.20 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
188.61 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
95.95%
Depósito máximo carregado:
28.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
352 (84.82%)
Negociações curtas:
63 (15.18%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.34 EUR
Lucro médio:
16.48 EUR
Perda média:
-17.48 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-104.71 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-227.94 EUR (3)
Crescimento mensal:
0.77%
Previsão anual:
9.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
147.67 EUR
Máximo:
355.09 EUR (25.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.18% (279.97 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.96% (205.73 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|BTCUSD
|101
|NDX100
|34
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|605
|BTCUSD
|78
|NDX100
|11
|XAGUSD
|-58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|117K
|NDX100
|17K
|XAGUSD
|-295
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +185.13 EUR
Pior negociação: -148 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +80.20 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.71 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.38 × 627
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
14
99%
415
55%
96%
1.17
1.34
EUR
EUR
21%
1:500