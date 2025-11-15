SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
EightcapGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
415
Negociações com lucro:
230 (55.42%)
Negociações com perda:
185 (44.58%)
Melhor negociação:
185.13 EUR
Pior negociação:
-147.67 EUR
Lucro bruto:
3 791.22 EUR (4 038 531 pips)
Perda bruta:
-3 233.32 EUR (3 808 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (80.20 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
188.61 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
95.95%
Depósito máximo carregado:
28.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
352 (84.82%)
Negociações curtas:
63 (15.18%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.34 EUR
Lucro médio:
16.48 EUR
Perda média:
-17.48 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-104.71 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-227.94 EUR (3)
Crescimento mensal:
0.77%
Previsão anual:
9.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
147.67 EUR
Máximo:
355.09 EUR (25.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.18% (279.97 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.96% (205.73 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 101
NDX100 34
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 605
BTCUSD 78
NDX100 11
XAGUSD -58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 117K
NDX100 17K
XAGUSD -295
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +185.13 EUR
Pior negociação: -148 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +80.20 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.71 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.38 × 627
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.04 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5
30 USD por mês
24%
0
0
USD
2.6K
EUR
14
99%
415
55%
96%
1.17
1.34
EUR
21%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.