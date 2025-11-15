- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
429
Gewinntrades:
234 (54.54%)
Verlusttrades:
195 (45.45%)
Bester Trade:
185.13 EUR
Schlechtester Trade:
-147.67 EUR
Bruttoprofit:
3 814.11 EUR (4 090 231 pips)
Bruttoverlust:
-3 534.01 EUR (4 455 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (80.20 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
188.61 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
95.95%
Max deposit load:
83.80%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
364 (84.85%)
Short-Positionen:
65 (15.15%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 EUR
Durchschnittlicher Profit:
16.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.12 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-104.71 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-300.69 EUR (10)
Wachstum pro Monat :
-13.22%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
147.67 EUR
Maximaler:
454.12 EUR (32.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.18% (279.97 EUR)
Kapital:
7.96% (205.73 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|BTCUSD
|111
|NDX100
|34
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|533
|BTCUSD
|-167
|NDX100
|11
|XAGUSD
|-58
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|91K
|BTCUSD
|-473K
|NDX100
|17K
|XAGUSD
|-295
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +185.13 EUR
Schlechtester Trade: -148 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.20 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.71 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
14
99%
429
54%
96%
1.07
0.65
EUR
EUR
21%
1:500