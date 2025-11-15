SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
EightcapGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
429
Gewinntrades:
234 (54.54%)
Verlusttrades:
195 (45.45%)
Bester Trade:
185.13 EUR
Schlechtester Trade:
-147.67 EUR
Bruttoprofit:
3 814.11 EUR (4 090 231 pips)
Bruttoverlust:
-3 534.01 EUR (4 455 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (80.20 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
188.61 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
95.95%
Max deposit load:
83.80%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
364 (84.85%)
Short-Positionen:
65 (15.15%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 EUR
Durchschnittlicher Profit:
16.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.12 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-104.71 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-300.69 EUR (10)
Wachstum pro Monat :
-13.22%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
147.67 EUR
Maximaler:
454.12 EUR (32.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.18% (279.97 EUR)
Kapital:
7.96% (205.73 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 283
BTCUSD 111
NDX100 34
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 533
BTCUSD -167
NDX100 11
XAGUSD -58
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 91K
BTCUSD -473K
NDX100 17K
XAGUSD -295
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +185.13 EUR
Schlechtester Trade: -148 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.20 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.71 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.04 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
2.3K
EUR
14
99%
429
54%
96%
1.07
0.65
EUR
21%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.