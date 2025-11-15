СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
226 (55.52%)
Убыточных трейдов:
181 (44.47%)
Лучший трейд:
185.13 EUR
Худший трейд:
-147.67 EUR
Общая прибыль:
3 663.50 EUR (3 785 602 pips)
Общий убыток:
-3 134.41 EUR (3 576 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (80.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
188.61 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.85%
Макс. загрузка депозита:
28.82%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
344 (84.52%)
Коротких трейдов:
63 (15.48%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.30 EUR
Средняя прибыль:
16.21 EUR
Средний убыток:
-17.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-104.71 EUR)
Макс. убыток в серии:
-227.94 EUR (3)
Прирост в месяц:
-1.11%
Годовой прогноз:
-13.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.67 EUR
Максимальная:
355.09 EUR (25.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.18% (279.97 EUR)
По эквити:
7.96% (205.73 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 277
BTCUSD 96
NDX100 33
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 604
BTCUSD 46
NDX100 11
XAGUSD -58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 96K
NDX100 17K
XAGUSD -295
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +185.13 EUR
Худший трейд: -148 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +80.20 EUR
Макс. убыток в серии: -104.71 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.76 × 462
Нет отзывов
2025.12.04 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
