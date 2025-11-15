Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Eightcap-Live 0.00 × 3 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 4.67 × 868 Pepperstone-MT5-Live01 9.76 × 462