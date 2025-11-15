- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
226 (55.52%)
Убыточных трейдов:
181 (44.47%)
Лучший трейд:
185.13 EUR
Худший трейд:
-147.67 EUR
Общая прибыль:
3 663.50 EUR (3 785 602 pips)
Общий убыток:
-3 134.41 EUR (3 576 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (80.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
188.61 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.85%
Макс. загрузка депозита:
28.82%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
344 (84.52%)
Коротких трейдов:
63 (15.48%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.30 EUR
Средняя прибыль:
16.21 EUR
Средний убыток:
-17.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-104.71 EUR)
Макс. убыток в серии:
-227.94 EUR (3)
Прирост в месяц:
-1.11%
Годовой прогноз:
-13.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.67 EUR
Максимальная:
355.09 EUR (25.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.18% (279.97 EUR)
По эквити:
7.96% (205.73 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|96
|NDX100
|33
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|604
|BTCUSD
|46
|NDX100
|11
|XAGUSD
|-58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|96K
|NDX100
|17K
|XAGUSD
|-295
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +185.13 EUR
Худший трейд: -148 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +80.20 EUR
Макс. убыток в серии: -104.71 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.76 × 462
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
13
99%
407
55%
95%
1.16
1.30
EUR
EUR
21%
1:500