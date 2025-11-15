- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
107 (56.91%)
Loss Trade:
81 (43.09%)
Best Trade:
185.13 EUR
Worst Trade:
-147.67 EUR
Profitto lordo:
1 920.25 EUR (1 633 308 pips)
Perdita lorda:
-1 414.22 EUR (941 424 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (80.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
185.13 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
161 (85.64%)
Short Trade:
27 (14.36%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
2.69 EUR
Profitto medio:
17.95 EUR
Perdita media:
-17.46 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-104.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-208.14 EUR (5)
Crescita mensile:
7.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.67 EUR
Massimale:
279.97 EUR (31.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|BTCUSD
|41
|NDX100
|12
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|326
|BTCUSD
|330
|NDX100
|-21
|XAGUSD
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|BTCUSD
|664K
|NDX100
|-21K
|XAGUSD
|-295
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +185.13 EUR
Worst Trade: -148 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +80.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.71 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
