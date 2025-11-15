SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD Eight5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD Eight5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
107 (56.91%)
Perte trades:
81 (43.09%)
Meilleure transaction:
185.13 EUR
Pire transaction:
-147.67 EUR
Bénéfice brut:
1 920.25 EUR (1 633 308 pips)
Perte brute:
-1 414.22 EUR (941 424 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (80.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
185.13 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.55%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
161 (85.64%)
Courts trades:
27 (14.36%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
2.69 EUR
Bénéfice moyen:
17.95 EUR
Perte moyenne:
-17.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-104.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-208.14 EUR (5)
Croissance mensuelle:
7.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.67 EUR
Maximal:
279.97 EUR (31.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 134
BTCUSD 41
NDX100 12
XAGUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 326
BTCUSD 330
NDX100 -21
XAGUSD -58
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
BTCUSD 664K
NDX100 -21K
XAGUSD -295
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Aucun avis
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
