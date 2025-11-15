SeñalesSecciones
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN Eight5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
415
Transacciones Rentables:
230 (55.42%)
Transacciones Irrentables:
185 (44.58%)
Mejor transacción:
185.13 EUR
Peor transacción:
-147.67 EUR
Beneficio Bruto:
3 791.22 EUR (4 038 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 233.32 EUR (3 808 843 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (80.20 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
188.61 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
95.95%
Carga máxima del depósito:
28.82%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.57
Transacciones Largas:
352 (84.82%)
Transacciones Cortas:
63 (15.18%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.34 EUR
Beneficio medio:
16.48 EUR
Pérdidas medias:
-17.48 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-104.71 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-227.94 EUR (3)
Crecimiento al mes:
0.77%
Pronóstico anual:
9.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
147.67 EUR
Máxima:
355.09 EUR (25.14%)
Reducción relativa:
De balance:
21.18% (279.97 EUR)
De fondos:
7.96% (205.73 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 101
NDX100 34
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 605
BTCUSD 78
NDX100 11
XAGUSD -58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 117K
NDX100 17K
XAGUSD -295
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +185.13 EUR
Peor transacción: -148 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +80.20 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -104.71 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Eightcap-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.38 × 627
No hay comentarios
2025.12.04 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
