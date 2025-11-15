- Incremento
Total de Trades:
415
Transacciones Rentables:
230 (55.42%)
Transacciones Irrentables:
185 (44.58%)
Mejor transacción:
185.13 EUR
Peor transacción:
-147.67 EUR
Beneficio Bruto:
3 791.22 EUR (4 038 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 233.32 EUR (3 808 843 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (80.20 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
188.61 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
95.95%
Carga máxima del depósito:
28.82%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.57
Transacciones Largas:
352 (84.82%)
Transacciones Cortas:
63 (15.18%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.34 EUR
Beneficio medio:
16.48 EUR
Pérdidas medias:
-17.48 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-104.71 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-227.94 EUR (3)
Crecimiento al mes:
0.77%
Pronóstico anual:
9.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
147.67 EUR
Máxima:
355.09 EUR (25.14%)
Reducción relativa:
De balance:
21.18% (279.97 EUR)
De fondos:
7.96% (205.73 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|BTCUSD
|101
|NDX100
|34
|XAGUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|605
|BTCUSD
|78
|NDX100
|11
|XAGUSD
|-58
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|117K
|NDX100
|17K
|XAGUSD
|-295
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +185.13 EUR
Peor transacción: -148 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +80.20 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -104.71 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Eightcap-Live
|0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
|9.38 × 627
