- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
410
盈利交易:
228 (55.60%)
亏损交易:
182 (44.39%)
最好交易:
185.13 EUR
最差交易:
-147.67 EUR
毛利:
3 790.53 EUR (4 038 502 pips)
毛利亏损:
-3 134.54 EUR (3 576 893 pips)
最大连续赢利:
11 (80.20 EUR)
最大连续盈利:
188.61 EUR (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
95.95%
最大入金加载:
28.82%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.85
长期交易:
347 (84.63%)
短期交易:
63 (15.37%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.60 EUR
平均利润:
16.63 EUR
平均损失:
-17.22 EUR
最大连续失误:
12 (-104.71 EUR)
最大连续亏损:
-227.94 EUR (3)
每月增长:
3.35%
年度预测:
40.62%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
147.67 EUR
最大值:
355.09 EUR (25.14%)
相对跌幅:
结余:
21.18% (279.97 EUR)
净值:
7.96% (205.73 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|98
|NDX100
|34
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|604
|BTCUSD
|191
|NDX100
|11
|XAGUSD
|-58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|349K
|NDX100
|17K
|XAGUSD
|-295
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +185.13 EUR
最差交易: -148 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +80.20 EUR
最大连续亏损: -104.71 EUR
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
14
99%
410
55%
96%
1.20
1.60
EUR
EUR
21%
1:500