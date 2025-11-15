- 자본
- 축소
트레이드:
451
이익 거래:
245 (54.32%)
손실 거래:
206 (45.68%)
최고의 거래:
185.13 EUR
최악의 거래:
-147.67 EUR
총 수익:
4 118.56 EUR (4 351 082 pips)
총 손실:
-3 918.27 EUR (4 713 392 pips)
연속 최대 이익:
11 (80.20 EUR)
연속 최대 이익:
188.61 EUR (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
95.95%
최대 입금량:
83.80%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
385 (85.37%)
숏(주식차입매도):
66 (14.63%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.44 EUR
평균 이익:
16.81 EUR
평균 손실:
-19.02 EUR
연속 최대 손실:
12 (-104.71 EUR)
연속 최대 손실:
-349.11 EUR (11)
월별 성장률:
-15.20%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
147.67 EUR
최대한의:
559.26 EUR (39.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.18% (279.97 EUR)
자본금별:
9.80% (233.44 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|BTCUSD
|121
|NDX100
|35
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|496
|BTCUSD
|-219
|NDX100
|10
|XAGUSD
|-58
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|90K
|BTCUSD
|-467K
|NDX100
|15K
|XAGUSD
|-295
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +185.13 EUR
최악의 거래: -148 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +80.20 EUR
연속 최대 손실: -104.71 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
15
99%
451
54%
96%
1.05
0.44
EUR
EUR
21%
1:500