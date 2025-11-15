- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
416
利益トレード:
231 (55.52%)
損失トレード:
185 (44.47%)
ベストトレード:
185.13 EUR
最悪のトレード:
-147.67 EUR
総利益:
3 799.14 EUR (4 054 081 pips)
総損失:
-3 233.32 EUR (3 808 843 pips)
最大連続の勝ち:
11 (80.20 EUR)
最大連続利益:
188.61 EUR (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
95.95%
最大入金額:
28.82%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
353 (84.86%)
短いトレード:
63 (15.14%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.36 EUR
平均利益:
16.45 EUR
平均損失:
-17.48 EUR
最大連続の負け:
12 (-104.71 EUR)
最大連続損失:
-227.94 EUR (3)
月間成長:
1.27%
年間予想:
15.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
147.67 EUR
最大の:
355.09 EUR (25.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.18% (279.97 EUR)
エクイティによる:
7.96% (205.73 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|279
|BTCUSD
|102
|NDX100
|34
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|605
|BTCUSD
|87
|NDX100
|11
|XAGUSD
|-58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|133K
|NDX100
|17K
|XAGUSD
|-295
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +185.13 EUR
最悪のトレード: -148 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +80.20 EUR
最大連続損失: -104.71 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Eightcap-Live
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.38 × 627
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
14
99%
416
55%
96%
1.17
1.36
EUR
EUR
21%
1:500