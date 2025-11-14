- Büyüme
İşlemler:
1 475
Kârla kapanan işlemler:
652 (44.20%)
Zararla kapanan işlemler:
823 (55.80%)
En iyi işlem:
3 725.81 EUR
En kötü işlem:
-3 341.19 EUR
Brüt kâr:
129 760.07 EUR (432 039 pips)
Brüt zarar:
-125 746.80 EUR (377 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 434.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 355.67 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
747 (50.64%)
Satış işlemleri:
728 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.72 EUR
Ortalama kâr:
199.02 EUR
Ortalama zarar:
-152.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 364.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 341.19 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 160.35 EUR
Maksimum:
5 471.02 EUR (-26.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|728
|WS30
|728
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|11K
|WS30
|-6.9K
|XAUUSD
|106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|54K
|WS30
|-3.6K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 725.81 EUR
En kötü işlem: -3 341 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 434.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 364.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.72 × 646
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
