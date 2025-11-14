SinyallerBölümler
Philippe Pauleau

MonaLisa

Philippe Pauleau
0 inceleme
155 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 475
Kârla kapanan işlemler:
652 (44.20%)
Zararla kapanan işlemler:
823 (55.80%)
En iyi işlem:
3 725.81 EUR
En kötü işlem:
-3 341.19 EUR
Brüt kâr:
129 760.07 EUR (432 039 pips)
Brüt zarar:
-125 746.80 EUR (377 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 434.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 355.67 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
747 (50.64%)
Satış işlemleri:
728 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.72 EUR
Ortalama kâr:
199.02 EUR
Ortalama zarar:
-152.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 364.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 341.19 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 160.35 EUR
Maksimum:
5 471.02 EUR (-26.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 728
WS30 728
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 11K
WS30 -6.9K
XAUUSD 106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 54K
WS30 -3.6K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 725.81 EUR
En kötü işlem: -3 341 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 434.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 364.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.72 × 646
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
