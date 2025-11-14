SignaleKategorien
Philippe Pauleau

Lisa

Philippe Pauleau
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
161 Wochen
0 / 0 USD
Für 190 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 521
Gewinntrades:
674 (44.31%)
Verlusttrades:
847 (55.69%)
Bester Trade:
3 725.81 EUR
Schlechtester Trade:
-3 341.19 EUR
Bruttoprofit:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Bruttoverlust:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 434.44 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 355.67 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
49.02%
Max deposit load:
20.08%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
770 (50.62%)
Short-Positionen:
751 (49.38%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
4.84 EUR
Durchschnittlicher Profit:
206.42 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-155.57 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 364.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 341.19 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
5.74%
Jahresprognose:
69.62%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 160.35 EUR
Maximaler:
5 471.02 EUR (41.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.12% (5 487.22 EUR)
Kapital:
0.84% (313.10 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 751
WS30 751
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 18K
WS30 -10K
XAUUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX 73K
WS30 -4.8K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 725.81 EUR
Schlechtester Trade: -3 341 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 434.44 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 364.66 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.25 × 863
FBS-Real
10.00 × 1
noch 1 ...
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
Keine Bewertungen
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.45% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
