- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 521
Gewinntrades:
674 (44.31%)
Verlusttrades:
847 (55.69%)
Bester Trade:
3 725.81 EUR
Schlechtester Trade:
-3 341.19 EUR
Bruttoprofit:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Bruttoverlust:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 434.44 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 355.67 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
49.02%
Max deposit load:
20.08%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.35
Long-Positionen:
770 (50.62%)
Short-Positionen:
751 (49.38%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
4.84 EUR
Durchschnittlicher Profit:
206.42 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-155.57 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 364.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 341.19 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
5.74%
Jahresprognose:
69.62%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 160.35 EUR
Maximaler:
5 471.02 EUR (41.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.12% (5 487.22 EUR)
Kapital:
0.84% (313.10 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NDX
|751
|WS30
|751
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-10K
|XAUUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NDX
|73K
|WS30
|-4.8K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 725.81 EUR
Schlechtester Trade: -3 341 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 434.44 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 364.66 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.25 × 863
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
190 USD pro Monat
37%
0
0
USD
USD
37K
EUR
EUR
161
96%
1 521
44%
49%
1.05
4.84
EUR
EUR
17%
1:200