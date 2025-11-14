- 자본
- 축소
트레이드:
1 529
이익 거래:
677 (44.27%)
손실 거래:
852 (55.72%)
최고의 거래:
3 725.81 EUR
최악의 거래:
-3 341.19 EUR
총 수익:
139 757.17 EUR (460 884 pips)
총 손실:
-132 640.57 EUR (390 555 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 434.44 EUR)
4 355.67 EUR (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
21.89%
최대 입금량:
20.40%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.30
롱(주식매수):
774 (50.62%)
숏(주식차입매도):
755 (49.38%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
4.65 EUR
평균 이익:
206.44 EUR
평균 손실:
-155.68 EUR
연속 최대 손실:
8 (-1 364.66 EUR)
연속 최대 손실:
-3 341.19 EUR (1)
월별 성장률:
7.62%
연간 예측:
92.41%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 160.35 EUR
최대한의:
5 471.02 EUR (41.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.12% (5 487.22 EUR)
자본금별:
0.84% (313.10 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX
|755
|WS30
|755
|XAUUSD
|19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-9.7K
|XAUUSD
|121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX
|71K
|WS30
|-4.6K
|XAUUSD
|3.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 725.81 EUR
최악의 거래: -3 341 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 434.44 EUR
연속 최대 손실: -1 364.66 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
Darwinex-Live
|1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Alpari-Real01
|3.00 × 1
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
Swissquote-Server
|4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
Weltrade-Real
|7.34 × 928
FBS-Real
|10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
