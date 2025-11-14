- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 521
Negociações com lucro:
674 (44.31%)
Negociações com perda:
847 (55.69%)
Melhor negociação:
3 725.81 EUR
Pior negociação:
-3 341.19 EUR
Lucro bruto:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Perda bruta:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 434.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4 355.67 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
49.02%
Depósito máximo carregado:
20.08%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
770 (50.62%)
Negociações curtas:
751 (49.38%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
4.84 EUR
Lucro médio:
206.42 EUR
Perda média:
-155.57 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 364.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 341.19 EUR (1)
Crescimento mensal:
5.74%
Previsão anual:
69.62%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 160.35 EUR
Máximo:
5 471.02 EUR (41.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.12% (5 487.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (313.10 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NDX
|751
|WS30
|751
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-10K
|XAUUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NDX
|73K
|WS30
|-4.8K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 725.81 EUR
Pior negociação: -3 341 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 434.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 364.66 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
No, just kidding !
Sem comentários
