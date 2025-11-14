SinaisSeções
Philippe Pauleau

Lisa

Philippe Pauleau
0 comentários
Confiabilidade
161 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 190 USD por mês
crescimento desde 2022 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 521
Negociações com lucro:
674 (44.31%)
Negociações com perda:
847 (55.69%)
Melhor negociação:
3 725.81 EUR
Pior negociação:
-3 341.19 EUR
Lucro bruto:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Perda bruta:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 434.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4 355.67 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
49.02%
Depósito máximo carregado:
20.08%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
770 (50.62%)
Negociações curtas:
751 (49.38%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
4.84 EUR
Lucro médio:
206.42 EUR
Perda média:
-155.57 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 364.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3 341.19 EUR (1)
Crescimento mensal:
5.74%
Previsão anual:
69.62%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 160.35 EUR
Máximo:
5 471.02 EUR (41.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.12% (5 487.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (313.10 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX 751
WS30 751
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX 18K
WS30 -10K
XAUUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX 73K
WS30 -4.8K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 725.81 EUR
Pior negociação: -3 341 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 434.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 364.66 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 mais ...
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
Sem comentários
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.45% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
