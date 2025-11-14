シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Lisa
Philippe Pauleau

Lisa

Philippe Pauleau
レビュー0件
信頼性
161週間
0 / 0 USD
月額  190  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 37%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 521
利益トレード:
674 (44.31%)
損失トレード:
847 (55.69%)
ベストトレード:
3 725.81 EUR
最悪のトレード:
-3 341.19 EUR
総利益:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
総損失:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 434.44 EUR)
最大連続利益:
4 355.67 EUR (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
49.02%
最大入金額:
20.08%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
770 (50.62%)
短いトレード:
751 (49.38%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
4.84 EUR
平均利益:
206.42 EUR
平均損失:
-155.57 EUR
最大連続の負け:
8 (-1 364.66 EUR)
最大連続損失:
-3 341.19 EUR (1)
月間成長:
5.74%
年間予想:
69.62%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 160.35 EUR
最大の:
5 471.02 EUR (41.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.12% (5 487.22 EUR)
エクイティによる:
0.84% (313.10 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 751
WS30 751
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX 18K
WS30 -10K
XAUUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX 73K
WS30 -4.8K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 725.81 EUR
最悪のトレード: -3 341 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 434.44 EUR
最大連続損失: -1 364.66 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
レビューなし
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.45% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lisa
190 USD/月
37%
0
0
USD
37K
EUR
161
96%
1 521
44%
49%
1.05
4.84
EUR
17%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください