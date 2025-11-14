- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 521
利益トレード:
674 (44.31%)
損失トレード:
847 (55.69%)
ベストトレード:
3 725.81 EUR
最悪のトレード:
-3 341.19 EUR
総利益:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
総損失:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 434.44 EUR)
最大連続利益:
4 355.67 EUR (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
49.02%
最大入金額:
20.08%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
770 (50.62%)
短いトレード:
751 (49.38%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
4.84 EUR
平均利益:
206.42 EUR
平均損失:
-155.57 EUR
最大連続の負け:
8 (-1 364.66 EUR)
最大連続損失:
-3 341.19 EUR (1)
月間成長:
5.74%
年間予想:
69.62%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 160.35 EUR
最大の:
5 471.02 EUR (41.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.12% (5 487.22 EUR)
エクイティによる:
0.84% (313.10 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NDX
|751
|WS30
|751
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-10K
|XAUUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NDX
|73K
|WS30
|-4.8K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 725.81 EUR
最悪のトレード: -3 341 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 434.44 EUR
最大連続損失: -1 364.66 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
レビューなし
