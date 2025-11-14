- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 521
Прибыльных трейдов:
674 (44.31%)
Убыточных трейдов:
847 (55.69%)
Лучший трейд:
3 725.81 EUR
Худший трейд:
-3 341.19 EUR
Общая прибыль:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Общий убыток:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 434.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 355.67 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
49.02%
Макс. загрузка депозита:
20.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
770 (50.62%)
Коротких трейдов:
751 (49.38%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
4.84 EUR
Средняя прибыль:
206.42 EUR
Средний убыток:
-155.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 364.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 341.19 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.74%
Годовой прогноз:
69.62%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 160.35 EUR
Максимальная:
5 471.02 EUR (41.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.12% (5 487.22 EUR)
По эквити:
0.84% (313.10 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|751
|WS30
|751
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-10K
|XAUUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|73K
|WS30
|-4.8K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 725.81 EUR
Худший трейд: -3 341 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 434.44 EUR
Макс. убыток в серии: -1 364.66 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
Нет отзывов
