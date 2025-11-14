СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lisa
Philippe Pauleau

Lisa

Philippe Pauleau
0 отзывов
Надежность
161 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 190 USD в месяц
прирост с 2022 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 521
Прибыльных трейдов:
674 (44.31%)
Убыточных трейдов:
847 (55.69%)
Лучший трейд:
3 725.81 EUR
Худший трейд:
-3 341.19 EUR
Общая прибыль:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Общий убыток:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 434.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 355.67 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
49.02%
Макс. загрузка депозита:
20.08%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
770 (50.62%)
Коротких трейдов:
751 (49.38%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
4.84 EUR
Средняя прибыль:
206.42 EUR
Средний убыток:
-155.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 364.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 341.19 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.74%
Годовой прогноз:
69.62%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 160.35 EUR
Максимальная:
5 471.02 EUR (41.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.12% (5 487.22 EUR)
По эквити:
0.84% (313.10 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 751
WS30 751
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 18K
WS30 -10K
XAUUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 73K
WS30 -4.8K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 725.81 EUR
Худший трейд: -3 341 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 434.44 EUR
Макс. убыток в серии: -1 364.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
Нет отзывов
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.45% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
Копировать

