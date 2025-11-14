SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MonaLisa
Philippe Pauleau

MonaLisa

Philippe Pauleau
0 avis
155 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 475
Bénéfice trades:
652 (44.20%)
Perte trades:
823 (55.80%)
Meilleure transaction:
3 725.81 EUR
Pire transaction:
-3 341.19 EUR
Bénéfice brut:
129 760.07 EUR (432 039 pips)
Perte brute:
-125 746.80 EUR (377 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 434.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 355.67 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
747 (50.64%)
Courts trades:
728 (49.36%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
2.72 EUR
Bénéfice moyen:
199.02 EUR
Perte moyenne:
-152.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 364.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 341.19 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 160.35 EUR
Maximal:
5 471.02 EUR (-26.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 728
WS30 728
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 11K
WS30 -6.9K
XAUUSD 106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 54K
WS30 -3.6K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 725.81 EUR
Pire transaction: -3 341 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 434.44 EUR
Perte consécutive maximale: -1 364.66 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.72 × 646
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Arbitrage strategies
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire