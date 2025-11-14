- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 521
盈利交易:
674 (44.31%)
亏损交易:
847 (55.69%)
最好交易:
3 725.81 EUR
最差交易:
-3 341.19 EUR
毛利:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
毛利亏损:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
最大连续赢利:
7 (1 434.44 EUR)
最大连续盈利:
4 355.67 EUR (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
49.02%
最大入金加载:
20.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.35
长期交易:
770 (50.62%)
短期交易:
751 (49.38%)
利润因子:
1.06
预期回报:
4.84 EUR
平均利润:
206.42 EUR
平均损失:
-155.57 EUR
最大连续失误:
8 (-1 364.66 EUR)
最大连续亏损:
-3 341.19 EUR (1)
每月增长:
5.74%
年度预测:
69.62%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 160.35 EUR
最大值:
5 471.02 EUR (41.10%)
相对跌幅:
结余:
17.12% (5 487.22 EUR)
净值:
0.84% (313.10 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|751
|WS30
|751
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-10K
|XAUUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|73K
|WS30
|-4.8K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 725.81 EUR
最差交易: -3 341 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 434.44 EUR
最大连续亏损: -1 364.66 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
No, just kidding !
