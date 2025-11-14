信号部分
Philippe Pauleau

Lisa

Philippe Pauleau
可靠性
161
0 / 0 USD
每月复制 190 USD per 
增长自 2022 37%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 521
盈利交易:
674 (44.31%)
亏损交易:
847 (55.69%)
最好交易:
3 725.81 EUR
最差交易:
-3 341.19 EUR
毛利:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
毛利亏损:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
最大连续赢利:
7 (1 434.44 EUR)
最大连续盈利:
4 355.67 EUR (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
49.02%
最大入金加载:
20.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.35
长期交易:
770 (50.62%)
短期交易:
751 (49.38%)
利润因子:
1.06
预期回报:
4.84 EUR
平均利润:
206.42 EUR
平均损失:
-155.57 EUR
最大连续失误:
8 (-1 364.66 EUR)
最大连续亏损:
-3 341.19 EUR (1)
每月增长:
5.74%
年度预测:
69.62%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 160.35 EUR
最大值:
5 471.02 EUR (41.10%)
相对跌幅:
结余:
17.12% (5 487.22 EUR)
净值:
0.84% (313.10 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 751
WS30 751
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 18K
WS30 -10K
XAUUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 73K
WS30 -4.8K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 725.81 EUR
最差交易: -3 341 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 434.44 EUR
最大连续亏损: -1 364.66 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 848
FBS-Real
10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
没有评论
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.45% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
