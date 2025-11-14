- Crescita
Trade:
1 475
Profit Trade:
652 (44.20%)
Loss Trade:
823 (55.80%)
Best Trade:
3 725.81 EUR
Worst Trade:
-3 341.19 EUR
Profitto lordo:
129 760.07 EUR (432 039 pips)
Perdita lorda:
-125 746.80 EUR (377 872 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 434.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 355.67 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
747 (50.64%)
Short Trade:
728 (49.36%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.72 EUR
Profitto medio:
199.02 EUR
Perdita media:
-152.79 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-1 364.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 341.19 EUR (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 160.35 EUR
Massimale:
5 471.02 EUR (-26.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|728
|WS30
|728
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|11K
|WS30
|-6.9K
|XAUUSD
|106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|54K
|WS30
|-3.6K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 725.81 EUR
Worst Trade: -3 341 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 434.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 364.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.72 × 646
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Arbitrage strategies
Non ci sono recensioni