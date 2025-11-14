SegnaliSezioni
Philippe Pauleau

MonaLisa

Philippe Pauleau
0 recensioni
155 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 475
Profit Trade:
652 (44.20%)
Loss Trade:
823 (55.80%)
Best Trade:
3 725.81 EUR
Worst Trade:
-3 341.19 EUR
Profitto lordo:
129 760.07 EUR (432 039 pips)
Perdita lorda:
-125 746.80 EUR (377 872 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 434.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 355.67 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
747 (50.64%)
Short Trade:
728 (49.36%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.72 EUR
Profitto medio:
199.02 EUR
Perdita media:
-152.79 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-1 364.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 341.19 EUR (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 160.35 EUR
Massimale:
5 471.02 EUR (-26.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 728
WS30 728
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 11K
WS30 -6.9K
XAUUSD 106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 54K
WS30 -3.6K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.72 × 646
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Arbitrage strategies
