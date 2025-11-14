SeñalesSecciones
Philippe Pauleau

Lisa

Philippe Pauleau
0 comentarios
Fiabilidad
161 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 190 USD al mes
incremento desde 2022 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 521
Transacciones Rentables:
674 (44.31%)
Transacciones Irrentables:
847 (55.69%)
Mejor transacción:
3 725.81 EUR
Peor transacción:
-3 341.19 EUR
Beneficio Bruto:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Pérdidas Brutas:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 434.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4 355.67 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
49.02%
Carga máxima del depósito:
20.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.35
Transacciones Largas:
770 (50.62%)
Transacciones Cortas:
751 (49.38%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
4.84 EUR
Beneficio medio:
206.42 EUR
Pérdidas medias:
-155.57 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 364.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 341.19 EUR (1)
Crecimiento al mes:
5.74%
Pronóstico anual:
69.62%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 160.35 EUR
Máxima:
5 471.02 EUR (41.10%)
Reducción relativa:
De balance:
17.12% (5 487.22 EUR)
De fondos:
0.84% (313.10 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDX 751
WS30 751
XAUUSD 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDX 18K
WS30 -10K
XAUUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDX 73K
WS30 -4.8K
XAUUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 725.81 EUR
Peor transacción: -3 341 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 434.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 364.66 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
otros 1...
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
No hay comentarios
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.45% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
