Total de Trades:
1 521
Transacciones Rentables:
674 (44.31%)
Transacciones Irrentables:
847 (55.69%)
Mejor transacción:
3 725.81 EUR
Peor transacción:
-3 341.19 EUR
Beneficio Bruto:
139 128.35 EUR (460 348 pips)
Pérdidas Brutas:
-131 768.63 EUR (388 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 434.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4 355.67 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
49.02%
Carga máxima del depósito:
20.08%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.35
Transacciones Largas:
770 (50.62%)
Transacciones Cortas:
751 (49.38%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
4.84 EUR
Beneficio medio:
206.42 EUR
Pérdidas medias:
-155.57 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 364.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 341.19 EUR (1)
Crecimiento al mes:
5.74%
Pronóstico anual:
69.62%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 160.35 EUR
Máxima:
5 471.02 EUR (41.10%)
Reducción relativa:
De balance:
17.12% (5 487.22 EUR)
De fondos:
0.84% (313.10 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NDX
|751
|WS30
|751
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NDX
|18K
|WS30
|-10K
|XAUUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NDX
|73K
|WS30
|-4.8K
|XAUUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +3 725.81 EUR
Peor transacción: -3 341 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 434.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 364.66 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
AI strategies based on deep learning and extensive market forcast
No, just kidding !
No, just kidding !
No hay comentarios
