- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
24 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (33.33%)
En iyi işlem:
373.90 USD
En kötü işlem:
-250.35 USD
Brüt kâr:
5 931.88 USD (92 557 pips)
Brüt zarar:
-2 661.75 USD (41 704 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4 296.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 296.12 USD (17)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.37%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
29 (80.56%)
Satış işlemleri:
7 (19.44%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
90.84 USD
Ortalama kâr:
247.16 USD
Ortalama zarar:
-221.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 082.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.21 USD (5)
Aylık büyüme:
109.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 317.15 USD
Maksimum:
1 317.15 USD (43.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.91% (1 317.15 USD)
Varlığa göre:
2.36% (147.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|CHFJPY
|304
|AUDJPY
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|49K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|930
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +373.90 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 296.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
