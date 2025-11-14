SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Havtacha
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
24 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (33.33%)
En iyi işlem:
373.90 USD
En kötü işlem:
-250.35 USD
Brüt kâr:
5 931.88 USD (92 557 pips)
Brüt zarar:
-2 661.75 USD (41 704 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4 296.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 296.12 USD (17)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.37%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
29 (80.56%)
Satış işlemleri:
7 (19.44%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
90.84 USD
Ortalama kâr:
247.16 USD
Ortalama zarar:
-221.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 082.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.21 USD (5)
Aylık büyüme:
109.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 317.15 USD
Maksimum:
1 317.15 USD (43.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.91% (1 317.15 USD)
Varlığa göre:
2.36% (147.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
CHFJPY 1
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
CHFJPY 304
AUDJPY 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
CHFJPY 1K
AUDJPY 930
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +373.90 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 296.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
MBTrading-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
252 daha fazla...
God Bless
İnceleme yok
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Havtacha
Ayda 30 USD
109%
0
0
USD
6.3K
USD
2
0%
36
66%
100%
2.22
90.84
USD
44%
1:50
Kopyala

