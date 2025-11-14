シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Havtacha
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
78 (50.98%)
損失トレード:
75 (49.02%)
ベストトレード:
495.63 USD
最悪のトレード:
-404.00 USD
総利益:
18 438.72 USD (246 831 pips)
総損失:
-18 358.99 USD (236 066 pips)
最大連続の勝ち:
17 (4 296.12 USD)
最大連続利益:
4 296.12 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.41%
最大入金額:
67.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
112 (73.20%)
短いトレード:
41 (26.80%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
236.39 USD
平均損失:
-244.79 USD
最大連続の負け:
11 (-2 722.75 USD)
最大連続損失:
-2 722.75 USD (11)
月間成長:
-8.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 780.88 USD
最大の:
5 389.09 USD (81.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.09% (5 389.09 USD)
エクイティによる:
28.45% (858.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 137
EURJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19
EURJPY -317
CHFJPY 459
AUDJPY -43
CADJPY -324
NZDJPY 585
EURNZD -112
USDJPY -332
GBPJPY 171
AUDCAD -26
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 9K
EURJPY -1K
CHFJPY 2.3K
AUDJPY -70
CADJPY -891
NZDJPY 1.9K
EURNZD -779
USDJPY -1K
GBPJPY 1.4K
AUDCAD -146
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 より多く...
God Bless
レビューなし
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 03:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
