- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
78 (50.98%)
損失トレード:
75 (49.02%)
ベストトレード:
495.63 USD
最悪のトレード:
-404.00 USD
総利益:
18 438.72 USD (246 831 pips)
総損失:
-18 358.99 USD (236 066 pips)
最大連続の勝ち:
17 (4 296.12 USD)
最大連続利益:
4 296.12 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.41%
最大入金額:
67.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
112 (73.20%)
短いトレード:
41 (26.80%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
236.39 USD
平均損失:
-244.79 USD
最大連続の負け:
11 (-2 722.75 USD)
最大連続損失:
-2 722.75 USD (11)
月間成長:
-8.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 780.88 USD
最大の:
5 389.09 USD (81.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.09% (5 389.09 USD)
エクイティによる:
28.45% (858.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19
|EURJPY
|-317
|CHFJPY
|459
|AUDJPY
|-43
|CADJPY
|-324
|NZDJPY
|585
|EURNZD
|-112
|USDJPY
|-332
|GBPJPY
|171
|AUDCAD
|-26
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|-1K
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-70
|CADJPY
|-891
|NZDJPY
|1.9K
|EURNZD
|-779
|USDJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDCAD
|-146
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +495.63 USD
最悪のトレード: -404 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +4 296.12 USD
最大連続損失: -2 722.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
