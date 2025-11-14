- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
79 (49.68%)
Убыточных трейдов:
80 (50.31%)
Лучший трейд:
804.60 USD
Худший трейд:
-404.00 USD
Общая прибыль:
19 243.32 USD (250 874 pips)
Общий убыток:
-19 765.31 USD (249 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (4 296.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 296.12 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
89.41%
Макс. загрузка депозита:
67.67%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
117 (73.58%)
Коротких трейдов:
42 (26.42%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-3.28 USD
Средняя прибыль:
243.59 USD
Средний убыток:
-247.07 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 722.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 722.75 USD (11)
Прирост в месяц:
-33.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 780.88 USD
Максимальная:
5 389.09 USD (81.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.09% (5 389.09 USD)
По эквити:
28.45% (858.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-583
|EURJPY
|-317
|CHFJPY
|459
|AUDJPY
|-43
|CADJPY
|-324
|NZDJPY
|585
|EURNZD
|-112
|USDJPY
|-332
|GBPJPY
|171
|AUDCAD
|-26
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-825
|EURJPY
|-1K
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-70
|CADJPY
|-891
|NZDJPY
|1.9K
|EURNZD
|-779
|USDJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDCAD
|-146
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +804.60 USD
Худший трейд: -404 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 296.12 USD
Макс. убыток в серии: -2 722.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
