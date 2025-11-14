СигналыРазделы
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
79 (49.68%)
Убыточных трейдов:
80 (50.31%)
Лучший трейд:
804.60 USD
Худший трейд:
-404.00 USD
Общая прибыль:
19 243.32 USD (250 874 pips)
Общий убыток:
-19 765.31 USD (249 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (4 296.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 296.12 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
89.41%
Макс. загрузка депозита:
67.67%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
117 (73.58%)
Коротких трейдов:
42 (26.42%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-3.28 USD
Средняя прибыль:
243.59 USD
Средний убыток:
-247.07 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 722.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 722.75 USD (11)
Прирост в месяц:
-33.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 780.88 USD
Максимальная:
5 389.09 USD (81.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.09% (5 389.09 USD)
По эквити:
28.45% (858.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 143
EURJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -583
EURJPY -317
CHFJPY 459
AUDJPY -43
CADJPY -324
NZDJPY 585
EURNZD -112
USDJPY -332
GBPJPY 171
AUDCAD -26
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -825
EURJPY -1K
CHFJPY 2.3K
AUDJPY -70
CADJPY -891
NZDJPY 1.9K
EURNZD -779
USDJPY -1K
GBPJPY 1.4K
AUDCAD -146
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +804.60 USD
Худший трейд: -404 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 296.12 USD
Макс. убыток в серии: -2 722.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
God Bless
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 03:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Havtacha
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
4.3K
USD
9
0%
159
49%
89%
0.97
-3.28
USD
83%
1:50
Копировать

