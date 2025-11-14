- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
373.90 USD
Worst Trade:
-250.35 USD
Profitto lordo:
5 931.88 USD (92 557 pips)
Perdita lorda:
-2 661.75 USD (41 704 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 296.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 296.12 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.54%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
29 (80.56%)
Short Trade:
7 (19.44%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
90.84 USD
Profitto medio:
247.16 USD
Perdita media:
-221.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 082.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.21 USD (5)
Crescita mensile:
109.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 317.15 USD
Massimale:
1 317.15 USD (43.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.91% (1 317.15 USD)
Per equità:
4.86% (305.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|CHFJPY
|304
|AUDJPY
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|930
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +373.90 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 296.12 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
God Bless
