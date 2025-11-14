SegnaliSezioni
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
24 (66.66%)
Loss Trade:
12 (33.33%)
Best Trade:
373.90 USD
Worst Trade:
-250.35 USD
Profitto lordo:
5 931.88 USD (92 557 pips)
Perdita lorda:
-2 661.75 USD (41 704 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 296.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 296.12 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.54%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
29 (80.56%)
Short Trade:
7 (19.44%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
90.84 USD
Profitto medio:
247.16 USD
Perdita media:
-221.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 082.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.21 USD (5)
Crescita mensile:
109.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 317.15 USD
Massimale:
1 317.15 USD (43.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.91% (1 317.15 USD)
Per equità:
4.86% (305.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
CHFJPY 1
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
CHFJPY 304
AUDJPY 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
CHFJPY 1K
AUDJPY 930
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +373.90 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 296.12 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
MBTrading-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
252 più
God Bless
Non ci sono recensioni
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
