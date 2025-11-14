- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
78 (51.31%)
亏损交易:
74 (48.68%)
最好交易:
495.63 USD
最差交易:
-404.00 USD
毛利:
18 438.72 USD (246 831 pips)
毛利亏损:
-17 954.99 USD (234 066 pips)
最大连续赢利:
17 (4 296.12 USD)
最大连续盈利:
4 296.12 USD (17)
夏普比率:
0.06
交易活动:
90.73%
最大入金加载:
67.67%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.09
长期交易:
111 (73.03%)
短期交易:
41 (26.97%)
利润因子:
1.03
预期回报:
3.18 USD
平均利润:
236.39 USD
平均损失:
-242.64 USD
最大连续失误:
11 (-2 722.75 USD)
最大连续亏损:
-2 722.75 USD (11)
每月增长:
6.52%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 780.88 USD
最大值:
5 389.09 USD (81.55%)
相对跌幅:
结余:
83.09% (5 389.09 USD)
净值:
28.45% (858.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|423
|EURJPY
|-317
|CHFJPY
|459
|AUDJPY
|-43
|CADJPY
|-324
|NZDJPY
|585
|EURNZD
|-112
|USDJPY
|-332
|GBPJPY
|171
|AUDCAD
|-26
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|-1K
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-70
|CADJPY
|-891
|NZDJPY
|1.9K
|EURNZD
|-779
|USDJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDCAD
|-146
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +495.63 USD
最差交易: -404 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +4 296.12 USD
最大连续亏损: -2 722.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
God Bless
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
8
0%
152
51%
91%
1.02
3.18
USD
USD
83%
1:50