SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Havtacha
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
155
Gewinntrades:
78 (50.32%)
Verlusttrades:
77 (49.68%)
Bester Trade:
495.63 USD
Schlechtester Trade:
-404.00 USD
Bruttoprofit:
18 438.72 USD (246 831 pips)
Bruttoverlust:
-18 968.01 USD (242 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (4 296.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 296.12 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
89.41%
Max deposit load:
67.67%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
114 (73.55%)
Short-Positionen:
41 (26.45%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
236.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-246.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 722.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 722.75 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-33.13%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 780.88 USD
Maximaler:
5 389.09 USD (81.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.09% (5 389.09 USD)
Kapital:
28.45% (858.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 139
EURJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -590
EURJPY -317
CHFJPY 459
AUDJPY -43
CADJPY -324
NZDJPY 585
EURNZD -112
USDJPY -332
GBPJPY 171
AUDCAD -26
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
EURJPY -1K
CHFJPY 2.3K
AUDJPY -70
CADJPY -891
NZDJPY 1.9K
EURNZD -779
USDJPY -1K
GBPJPY 1.4K
AUDCAD -146
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +495.63 USD
Schlechtester Trade: -404 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 296.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 722.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

God Bless
Keine Bewertungen
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 03:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Havtacha
30 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
4.3K
USD
8
0%
155
50%
89%
0.97
-3.41
USD
83%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.