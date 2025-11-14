SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Havtacha
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
78 (50.98%)
Transacciones Irrentables:
75 (49.02%)
Mejor transacción:
495.63 USD
Peor transacción:
-404.00 USD
Beneficio Bruto:
18 438.72 USD (246 831 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 358.99 USD (236 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (4 296.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 296.12 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
89.41%
Carga máxima del depósito:
67.67%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
112 (73.20%)
Transacciones Cortas:
41 (26.80%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
236.39 USD
Pérdidas medias:
-244.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 722.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 722.75 USD (11)
Crecimiento al mes:
-8.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 780.88 USD
Máxima:
5 389.09 USD (81.55%)
Reducción relativa:
De balance:
83.09% (5 389.09 USD)
De fondos:
28.45% (858.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 137
EURJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 19
EURJPY -317
CHFJPY 459
AUDJPY -43
CADJPY -324
NZDJPY 585
EURNZD -112
USDJPY -332
GBPJPY 171
AUDCAD -26
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9K
EURJPY -1K
CHFJPY 2.3K
AUDJPY -70
CADJPY -891
NZDJPY 1.9K
EURNZD -779
USDJPY -1K
GBPJPY 1.4K
AUDCAD -146
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +495.63 USD
Peor transacción: -404 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +4 296.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 722.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 283...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
God Bless
No hay comentarios
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 03:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Havtacha
30 USD al mes
-0%
0
0
USD
4.9K
USD
8
0%
153
50%
89%
1.00
0.52
USD
83%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.