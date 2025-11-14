SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Havtacha
Nicholas Danil

Havtacha

Nicholas Danil
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
78 (50.98%)
Negociações com perda:
75 (49.02%)
Melhor negociação:
495.63 USD
Pior negociação:
-404.00 USD
Lucro bruto:
18 438.72 USD (246 831 pips)
Perda bruta:
-18 358.99 USD (236 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (4 296.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 296.12 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.41%
Depósito máximo carregado:
67.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
112 (73.20%)
Negociações curtas:
41 (26.80%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
236.39 USD
Perda média:
-244.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 722.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 722.75 USD (11)
Crescimento mensal:
-8.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 780.88 USD
Máximo:
5 389.09 USD (81.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.09% (5 389.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.45% (858.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 137
EURJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 19
EURJPY -317
CHFJPY 459
AUDJPY -43
CADJPY -324
NZDJPY 585
EURNZD -112
USDJPY -332
GBPJPY 171
AUDCAD -26
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9K
EURJPY -1K
CHFJPY 2.3K
AUDJPY -70
CADJPY -891
NZDJPY 1.9K
EURNZD -779
USDJPY -1K
GBPJPY 1.4K
AUDCAD -146
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +495.63 USD
Pior negociação: -404 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +4 296.12 USD
Máxima perda consecutiva: -2 722.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 mais ...
God Bless
Sem comentários
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 03:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
