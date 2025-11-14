- Crescimento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
78 (50.98%)
Negociações com perda:
75 (49.02%)
Melhor negociação:
495.63 USD
Pior negociação:
-404.00 USD
Lucro bruto:
18 438.72 USD (246 831 pips)
Perda bruta:
-18 358.99 USD (236 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (4 296.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 296.12 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
89.41%
Depósito máximo carregado:
67.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
112 (73.20%)
Negociações curtas:
41 (26.80%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
236.39 USD
Perda média:
-244.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 722.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 722.75 USD (11)
Crescimento mensal:
-8.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 780.88 USD
Máximo:
5 389.09 USD (81.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.09% (5 389.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.45% (858.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19
|EURJPY
|-317
|CHFJPY
|459
|AUDJPY
|-43
|CADJPY
|-324
|NZDJPY
|585
|EURNZD
|-112
|USDJPY
|-332
|GBPJPY
|171
|AUDCAD
|-26
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|-1K
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|-70
|CADJPY
|-891
|NZDJPY
|1.9K
|EURNZD
|-779
|USDJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.4K
|AUDCAD
|-146
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +495.63 USD
Pior negociação: -404 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +4 296.12 USD
Máxima perda consecutiva: -2 722.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
