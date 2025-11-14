SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD MD
Yang Zi Yi

GOLD MD

Yang Zi Yi
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
BlackwellGlobal2-Live3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
234 (60.62%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (39.38%)
En iyi işlem:
2 036.51 USD
En kötü işlem:
-256.30 USD
Brüt kâr:
21 635.60 USD (387 722 pips)
Brüt zarar:
-13 000.36 USD (686 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4 285.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 830.60 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
150 (38.86%)
Satış işlemleri:
236 (61.14%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
22.37 USD
Ortalama kâr:
92.46 USD
Ortalama zarar:
-85.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-4 263.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 263.50 USD (24)
Aylık büyüme:
8.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 310.92 USD
Maksimum:
4 263.50 USD (13.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.38% (146.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 8.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. -299K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 036.51 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +4 285.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 263.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal2-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD MD
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
39K
USD
8
100%
386
60%
100%
1.66
22.37
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.