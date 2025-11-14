- 자본
- 축소
트레이드:
720
이익 거래:
477 (66.25%)
손실 거래:
243 (33.75%)
최고의 거래:
2 036.51 USD
최악의 거래:
-256.30 USD
총 수익:
29 631.85 USD (684 517 pips)
총 손실:
-17 106.40 USD (928 331 pips)
연속 최대 이익:
22 (173.06 USD)
연속 최대 이익:
6 830.60 USD (9)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
74.89%
최대 입금량:
4.19%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
2.94
롱(주식매수):
219 (30.42%)
숏(주식차입매도):
501 (69.58%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
17.40 USD
평균 이익:
62.12 USD
평균 손실:
-70.40 USD
연속 최대 손실:
24 (-4 263.50 USD)
연속 최대 손실:
-4 263.50 USD (24)
월별 성장률:
6.98%
연간 예측:
84.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 310.92 USD
최대한의:
4 263.50 USD (13.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.34% (4 263.50 USD)
자본금별:
23.38% (9 521.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|720
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|-244K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 036.51 USD
최악의 거래: -256 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +173.06 USD
연속 최대 손실: -4 263.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackwellGlobal2-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
42%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
16
100%
720
66%
75%
1.73
17.40
USD
USD
23%
1:500