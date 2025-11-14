- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
648
利益トレード:
426 (65.74%)
損失トレード:
222 (34.26%)
ベストトレード:
2 036.51 USD
最悪のトレード:
-256.30 USD
総利益:
28 701.09 USD (616 432 pips)
総損失:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
最大連続の勝ち:
22 (173.06 USD)
最大連続利益:
6 830.60 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
72.86%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
187 (28.86%)
短いトレード:
461 (71.14%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
18.38 USD
平均利益:
67.37 USD
平均損失:
-75.63 USD
最大連続の負け:
24 (-4 263.50 USD)
最大連続損失:
-4 263.50 USD (24)
月間成長:
7.04%
年間予想:
85.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 310.92 USD
最大の:
4 263.50 USD (13.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.34% (4 263.50 USD)
エクイティによる:
23.38% (9 521.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|-281K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 036.51 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +173.06 USD
最大連続損失: -4 263.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackwellGlobal2-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
40%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
14
100%
648
65%
73%
1.70
18.38
USD
USD
23%
1:500