Yang Zi Yi

GOLD MD

Yang Zi Yi
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
BlackwellGlobal2-Live3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
648
利益トレード:
426 (65.74%)
損失トレード:
222 (34.26%)
ベストトレード:
2 036.51 USD
最悪のトレード:
-256.30 USD
総利益:
28 701.09 USD (616 432 pips)
総損失:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
最大連続の勝ち:
22 (173.06 USD)
最大連続利益:
6 830.60 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
72.86%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
187 (28.86%)
短いトレード:
461 (71.14%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
18.38 USD
平均利益:
67.37 USD
平均損失:
-75.63 USD
最大連続の負け:
24 (-4 263.50 USD)
最大連続損失:
-4 263.50 USD (24)
月間成長:
7.04%
年間予想:
85.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 310.92 USD
最大の:
4 263.50 USD (13.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.34% (4 263.50 USD)
エクイティによる:
23.38% (9 521.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. -281K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 036.51 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +173.06 USD
最大連続損失: -4 263.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackwellGlobal2-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.29 00:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
