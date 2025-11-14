SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD MD
Yang Zi Yi

GOLD MD

Yang Zi Yi
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 40%
BlackwellGlobal2-Live3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
648
Transacciones Rentables:
426 (65.74%)
Transacciones Irrentables:
222 (34.26%)
Mejor transacción:
2 036.51 USD
Peor transacción:
-256.30 USD
Beneficio Bruto:
28 701.09 USD (616 432 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (173.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 830.60 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
72.86%
Carga máxima del depósito:
4.19%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
187 (28.86%)
Transacciones Cortas:
461 (71.14%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
18.38 USD
Beneficio medio:
67.37 USD
Pérdidas medias:
-75.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-4 263.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 263.50 USD (24)
Crecimiento al mes:
7.04%
Pronóstico anual:
85.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 310.92 USD
Máxima:
4 263.50 USD (13.34%)
Reducción relativa:
De balance:
13.34% (4 263.50 USD)
De fondos:
23.38% (9 521.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. -281K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 036.51 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +173.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 263.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackwellGlobal2-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.29 00:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
