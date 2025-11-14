SignaleKategorien
Yang Zi Yi

GOLD MD

Yang Zi Yi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
BlackwellGlobal2-Live3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
664
Gewinntrades:
437 (65.81%)
Verlusttrades:
227 (34.19%)
Bester Trade:
2 036.51 USD
Schlechtester Trade:
-256.30 USD
Bruttoprofit:
28 978.92 USD (633 340 pips)
Bruttoverlust:
-16 908.50 USD (909 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (173.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 830.60 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
73.86%
Max deposit load:
4.19%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.83
Long-Positionen:
187 (28.16%)
Short-Positionen:
477 (71.84%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
18.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
66.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-4 263.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 263.50 USD (24)
Wachstum pro Monat :
7.05%
Jahresprognose:
85.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 310.92 USD
Maximaler:
4 263.50 USD (13.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.34% (4 263.50 USD)
Kapital:
23.38% (9 521.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 664
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. -276K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 036.51 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 263.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackwellGlobal2-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.29 00:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
