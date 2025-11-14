- Прирост
Всего трейдов:
648
Прибыльных трейдов:
426 (65.74%)
Убыточных трейдов:
222 (34.26%)
Лучший трейд:
2 036.51 USD
Худший трейд:
-256.30 USD
Общая прибыль:
28 701.09 USD (616 432 pips)
Общий убыток:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (173.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 830.60 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
71.08%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
187 (28.86%)
Коротких трейдов:
461 (71.14%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
18.38 USD
Средняя прибыль:
67.37 USD
Средний убыток:
-75.63 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-4 263.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 263.50 USD (24)
Прирост в месяц:
7.36%
Годовой прогноз:
89.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 310.92 USD
Максимальная:
4 263.50 USD (13.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.34% (4 263.50 USD)
По эквити:
23.38% (9 521.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|-281K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +2 036.51 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +173.06 USD
Макс. убыток в серии: -4 263.50 USD
