Yang Zi Yi

GOLD MD

Yang Zi Yi
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 40%
BlackwellGlobal2-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
648
Прибыльных трейдов:
426 (65.74%)
Убыточных трейдов:
222 (34.26%)
Лучший трейд:
2 036.51 USD
Худший трейд:
-256.30 USD
Общая прибыль:
28 701.09 USD (616 432 pips)
Общий убыток:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (173.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 830.60 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
71.08%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
187 (28.86%)
Коротких трейдов:
461 (71.14%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
18.38 USD
Средняя прибыль:
67.37 USD
Средний убыток:
-75.63 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-4 263.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 263.50 USD (24)
Прирост в месяц:
7.36%
Годовой прогноз:
89.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 310.92 USD
Максимальная:
4 263.50 USD (13.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.34% (4 263.50 USD)
По эквити:
23.38% (9 521.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. -281K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 036.51 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +173.06 USD
Макс. убыток в серии: -4 263.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.29 00:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD MD
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
42K
USD
14
100%
648
65%
71%
1.70
18.38
USD
23%
1:500
