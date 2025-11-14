- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
648
盈利交易:
426 (65.74%)
亏损交易:
222 (34.26%)
最好交易:
2 036.51 USD
最差交易:
-256.30 USD
毛利:
28 701.09 USD (616 432 pips)
毛利亏损:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
最大连续赢利:
22 (173.06 USD)
最大连续盈利:
6 830.60 USD (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
72.86%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.79
长期交易:
187 (28.86%)
短期交易:
461 (71.14%)
利润因子:
1.71
预期回报:
18.38 USD
平均利润:
67.37 USD
平均损失:
-75.63 USD
最大连续失误:
24 (-4 263.50 USD)
最大连续亏损:
-4 263.50 USD (24)
每月增长:
7.04%
年度预测:
85.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 310.92 USD
最大值:
4 263.50 USD (13.34%)
相对跌幅:
结余:
13.34% (4 263.50 USD)
净值:
23.38% (9 521.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-281K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 036.51 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +173.06 USD
最大连续亏损: -4 263.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackwellGlobal2-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
40%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
14
100%
648
65%
73%
1.70
18.38
USD
USD
23%
1:500