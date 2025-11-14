SinaisSeções
Yang Zi Yi

GOLD MD

Yang Zi Yi
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
BlackwellGlobal2-Live3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
648
Negociações com lucro:
426 (65.74%)
Negociações com perda:
222 (34.26%)
Melhor negociação:
2 036.51 USD
Pior negociação:
-256.30 USD
Lucro bruto:
28 701.09 USD (616 432 pips)
Perda bruta:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (173.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 830.60 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
72.86%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
187 (28.86%)
Negociações curtas:
461 (71.14%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
18.38 USD
Lucro médio:
67.37 USD
Perda média:
-75.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-4 263.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 263.50 USD (24)
Crescimento mensal:
7.04%
Previsão anual:
85.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 310.92 USD
Máximo:
4 263.50 USD (13.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.34% (4 263.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.38% (9 521.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. -281K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 036.51 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +173.06 USD
Máxima perda consecutiva: -4 263.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.11.29 00:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
