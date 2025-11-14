- Crescimento
Negociações:
648
Negociações com lucro:
426 (65.74%)
Negociações com perda:
222 (34.26%)
Melhor negociação:
2 036.51 USD
Pior negociação:
-256.30 USD
Lucro bruto:
28 701.09 USD (616 432 pips)
Perda bruta:
-16 789.67 USD (897 026 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (173.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 830.60 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
72.86%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
187 (28.86%)
Negociações curtas:
461 (71.14%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
18.38 USD
Lucro médio:
67.37 USD
Perda média:
-75.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-4 263.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 263.50 USD (24)
Crescimento mensal:
7.04%
Previsão anual:
85.43%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 310.92 USD
Máximo:
4 263.50 USD (13.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.34% (4 263.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.38% (9 521.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|-281K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 036.51 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +173.06 USD
Máxima perda consecutiva: -4 263.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
14
100%
648
65%
73%
1.70
18.38
USD
USD
23%
1:500