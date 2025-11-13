SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AA Jaya Trader
Andi Irawan

AA Jaya Trader

Andi Irawan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 331%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
130 (49.61%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (50.38%)
En iyi işlem:
251.35 USD
En kötü işlem:
-253.77 USD
Brüt kâr:
25 570.84 USD (517 761 pips)
Brüt zarar:
-15 842.28 USD (311 579 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 185.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 185.97 USD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.45
Alış işlemleri:
177 (67.56%)
Satış işlemleri:
85 (32.44%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
37.13 USD
Ortalama kâr:
196.70 USD
Ortalama zarar:
-120.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 183.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 183.31 USD (9)
Aylık büyüme:
168.82%
Yıllık tahmin:
2 048.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 336.73 USD
Maksimum:
2 816.09 USD (51.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.01% (2 816.09 USD)
Varlığa göre:
4.46% (449.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 206K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +251.35 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3 185.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 183.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
195 daha fazla...
Expected 5% per month
İnceleme yok
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.