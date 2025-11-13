- Büyüme
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
130 (49.61%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (50.38%)
En iyi işlem:
251.35 USD
En kötü işlem:
-253.77 USD
Brüt kâr:
25 570.84 USD (517 761 pips)
Brüt zarar:
-15 842.28 USD (311 579 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (3 185.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 185.97 USD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.45
Alış işlemleri:
177 (67.56%)
Satış işlemleri:
85 (32.44%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
37.13 USD
Ortalama kâr:
196.70 USD
Ortalama zarar:
-120.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 183.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 183.31 USD (9)
Aylık büyüme:
168.82%
Yıllık tahmin:
2 048.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 336.73 USD
Maksimum:
2 816.09 USD (51.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.01% (2 816.09 USD)
Varlığa göre:
4.46% (449.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|206K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +251.35 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3 185.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 183.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
331%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
20
0%
262
49%
100%
1.61
37.13
USD
USD
56%
1:50