- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
361
利益トレード:
164 (45.42%)
損失トレード:
197 (54.57%)
ベストトレード:
398.40 USD
最悪のトレード:
-410.20 USD
総利益:
37 513.89 USD (668 740 pips)
総損失:
-32 981.96 USD (525 651 pips)
最大連続の勝ち:
14 (3 185.97 USD)
最大連続利益:
3 185.97 USD (14)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
80.31%
最大入金額:
18.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
249 (68.98%)
短いトレード:
112 (31.02%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
12.55 USD
平均利益:
228.74 USD
平均損失:
-167.42 USD
最大連続の負け:
15 (-4 823.06 USD)
最大連続損失:
-4 823.06 USD (15)
月間成長:
-32.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 336.73 USD
最大の:
8 740.07 USD (55.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.91% (8 740.07 USD)
エクイティによる:
13.66% (644.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|143K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +398.40 USD
最悪のトレード: -410 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +3 185.97 USD
最大連続損失: -4 823.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Expected 5% per month
レビューなし
