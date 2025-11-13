- Прирост
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
162 (45.37%)
Убыточных трейдов:
195 (54.62%)
Лучший трейд:
398.40 USD
Худший трейд:
-410.20 USD
Общая прибыль:
36 733.01 USD (658 740 pips)
Общий убыток:
-32 658.76 USD (521 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 185.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 185.97 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.31%
Макс. загрузка депозита:
18.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
245 (68.63%)
Коротких трейдов:
112 (31.37%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
11.41 USD
Средняя прибыль:
226.75 USD
Средний убыток:
-167.48 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 823.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 823.06 USD (15)
Прирост в месяц:
-42.98%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 336.73 USD
Максимальная:
8 740.07 USD (55.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.91% (8 740.07 USD)
По эквити:
11.98% (860.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|137K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +398.40 USD
Худший трейд: -410 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 185.97 USD
Макс. убыток в серии: -4 823.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Expected 5% per month
Нет отзывов
