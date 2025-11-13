СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AA Jaya Trader
Andi Irawan

AA Jaya Trader

Andi Irawan
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 81%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
162 (45.37%)
Убыточных трейдов:
195 (54.62%)
Лучший трейд:
398.40 USD
Худший трейд:
-410.20 USD
Общая прибыль:
36 733.01 USD (658 740 pips)
Общий убыток:
-32 658.76 USD (521 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3 185.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 185.97 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.31%
Макс. загрузка депозита:
18.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
245 (68.63%)
Коротких трейдов:
112 (31.37%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
11.41 USD
Средняя прибыль:
226.75 USD
Средний убыток:
-167.48 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 823.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 823.06 USD (15)
Прирост в месяц:
-42.98%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 336.73 USD
Максимальная:
8 740.07 USD (55.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.91% (8 740.07 USD)
По эквити:
11.98% (860.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 137K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +398.40 USD
Худший трейд: -410 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 185.97 USD
Макс. убыток в серии: -4 823.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Expected 5% per month
Нет отзывов
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AA Jaya Trader
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
4.1K
USD
26
0%
357
45%
80%
1.12
11.41
USD
81%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.