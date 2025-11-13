- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
360
盈利交易:
164 (45.55%)
亏损交易:
196 (54.44%)
最好交易:
398.40 USD
最差交易:
-410.20 USD
毛利:
37 513.89 USD (668 740 pips)
毛利亏损:
-32 820.36 USD (523 651 pips)
最大连续赢利:
14 (3 185.97 USD)
最大连续盈利:
3 185.97 USD (14)
夏普比率:
0.07
交易活动:
80.31%
最大入金加载:
18.36%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.54
长期交易:
248 (68.89%)
短期交易:
112 (31.11%)
利润因子:
1.14
预期回报:
13.04 USD
平均利润:
228.74 USD
平均损失:
-167.45 USD
最大连续失误:
15 (-4 823.06 USD)
最大连续亏损:
-4 823.06 USD (15)
每月增长:
-27.70%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 336.73 USD
最大值:
8 740.07 USD (55.38%)
相对跌幅:
结余:
80.91% (8 740.07 USD)
净值:
11.98% (860.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|360
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|145K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +398.40 USD
最差交易: -410 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +3 185.97 USD
最大连续亏损: -4 823.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Expected 5% per month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
108%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
26
0%
360
45%
80%
1.14
13.04
USD
USD
81%
1:50