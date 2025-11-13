- Crescita
Trade:
262
Profit Trade:
130 (49.61%)
Loss Trade:
132 (50.38%)
Best Trade:
251.35 USD
Worst Trade:
-253.77 USD
Profitto lordo:
25 570.84 USD (517 761 pips)
Perdita lorda:
-15 842.28 USD (311 579 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 185.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 185.97 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.11%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.45
Long Trade:
177 (67.56%)
Short Trade:
85 (32.44%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
37.13 USD
Profitto medio:
196.70 USD
Perdita media:
-120.02 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 183.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 183.31 USD (9)
Crescita mensile:
168.82%
Previsione annuale:
2 048.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 336.73 USD
Massimale:
2 816.09 USD (51.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.01% (2 816.09 USD)
Per equità:
4.46% (449.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|206K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +251.35 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 185.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 183.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Expected 5% per month
