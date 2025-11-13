SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AA Jaya Trader
Andi Irawan

AA Jaya Trader

Andi Irawan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 331%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
130 (49.61%)
Loss Trade:
132 (50.38%)
Best Trade:
251.35 USD
Worst Trade:
-253.77 USD
Profitto lordo:
25 570.84 USD (517 761 pips)
Perdita lorda:
-15 842.28 USD (311 579 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 185.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 185.97 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.11%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.45
Long Trade:
177 (67.56%)
Short Trade:
85 (32.44%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
37.13 USD
Profitto medio:
196.70 USD
Perdita media:
-120.02 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 183.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 183.31 USD (9)
Crescita mensile:
168.82%
Previsione annuale:
2 048.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 336.73 USD
Massimale:
2 816.09 USD (51.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.01% (2 816.09 USD)
Per equità:
4.46% (449.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 206K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +251.35 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 185.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 183.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
195 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Expected 5% per month
Non ci sono recensioni
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AA Jaya Trader
30USD al mese
331%
0
0
USD
9.7K
USD
20
0%
262
49%
100%
1.61
37.13
USD
56%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.